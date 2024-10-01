Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы Общество

Депутаты ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, согласно которому работодатель должен будет обеспечить проезд своих сотрудников до места работы и обратно при условии, что у сотрудника нет возможности воспользоваться общественным транспортом.

Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости. Из пояснительной записки следует, что законопроект предлагает внести изменения в в статью 22 Трудового кодекса.

Депутаты отмечают, что проект доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая представляет общероссийские объединения профсоюзов, поддержавшей концепцию проекта.

Согласно сообщению, проект будет внесен в Госдуму на рассмотрение 3 октября.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородок нашли новую работу за первое полугодие с помощью службы занятости.