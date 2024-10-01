Физическая активность помогает замедлить старение организма Общество

На этой неделе 1 октября отмечался Международный день пожилого человека. Нижегородские врачи напоминают, что главным секретом долголетия и здоровья является физическая активность.

В первую очередь, каждый должен подумать о мерах профилактики. Необходим отказ от вредных привычек (курение и алкоголь), рациональное питание, прогулки на свежем воздухе, физические упражнения.

Также немаловажным фактором, который помогает пожилому человеку сохранить здоровье и умственную активность, является общение с родственниками и друзьями. Врачи также рекомендуют всем гражданам старше 65 лет посещать групповые занятия по зарядке, финской ходьбе и др. Постоянные тренировки помогут справиться с депрессией, а групповые занятия предполагают разностороннее общение и нахождение в социуме, что также немаловажно для пожилого человека.

Чтобы предотвратить падения и как следствие, возможные травмы, медики советуют нижегородцам 65+ выполнять комплекс упражнений на равновесие не менее трех дней в неделю. Для тренировки и поддержания памяти полезны умственные нагрузки: это может быть разгадывание кроссвордов, чтение книг.

Ранее нижегородцам дали рекомендации по здоровью сердца.