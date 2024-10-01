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Общество

Более 50 протоколов составлено за слив отходов в ливнёвки Нижнего Новгорода

04 октября 2024 07:26  [118] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжаются рейды по выявлению случаев незаконного слива жидких бытовых отходов (ЖБО) в систему ливневой канализации. Их проводят сотрудники мэрии и районных администраций совместно с правоохранительными органами. Как сообщили в департаменте благоустройства, в ходе очередного мероприятия было составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях.

В департаменте пояснили, что слив ЖБО в необорудованном для этого месте – это незаконная деятельность, причём из-за неё страдают интересы и права граждан, а также оказывается неблагоприятное влияние на окружающую среду. В последнее время растёт количество таких фактов, каждый из них отрабатывается совместно с правоохранительными органами.

Так, например, в Советском районе задержали такого недобросовестного ассенизатора прямо на месте "преступления". На него составили административный протокол, а машину изъяли и отправили на штрафстоянку до принятия решения по делу.

Как пояснили в АТИ, материалы будут отправлены на рассмотрение в административную комиссию для привлечения виновного лица к ответственности. За такое правонарушение законом предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, при повторном – до 100 тысяч.

Нижегородцы также могут оказать содействие в поимке "чёрных ассенизаторов". Свидетелей незаконного слива ЖБО просят сделать фото или видео факта правонарушения с указанием даты и точного адреса, обязательно зафиксировав номер машины.

Информацию можно отправить в полицию или в районные отделы управления административно-технического и муниципального контроля: rati-sov@inbox.ru (Советский район), rati-avt@inbox.ru (Автозаводский район), rati-kan@inbox.ru (Канавинский район), rati-niz@inbox.ru (Нижегородский район), rati-mos@yandex.ru (Московский район), rati-prio@inbox.ru (Приокский район), rati-len@inbox.ru (Ленинский район), rati-sorm@inbox.ru (Сормовский район).

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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