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Общество

Бешенство у кошки зафиксировано в Чкаловске

04 октября 2024 08:57  [125] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

На территории Чкаловского городского округа 2 октября зафиксировано бешенство у кошки. Заболевание выявлено в результате лабораторных исследований биоматериала животного.

Сотрудники ведомства работают в очагах инфекции по протоколу "Ветеринарных правил", утверждённых приказом Минсельхоза РФ.

Напомним, что владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.

В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

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Теги:
Бешенство Животные Чкаловский г.о.
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