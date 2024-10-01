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Общество

Авито продлевает до конца октября льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей

04 октября 2024 10:20  [4] Общество

Авито продлевает льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Доставка заказов в эти регионы с Авито Доставкой в пункты выдачи и постоматы будет стоить 1 рубль. Льготный период действует до конца октября, уточнили в пресс-службе сервиса.

Кстати, с начала кампании по льготной доставке в Курскую и Белгородскую области уже поступило свыше 164 000 заказов. Общая стоимость доставленных товаров составила 429 млн рублей.

Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи, постаматы или на кассы магазинов на территории данных регионов. Акция применяется к любой партнерской службе Авито Доставки.

Когда товар поступит в пункт выдачи, постамат или на кассу магазина, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код.

Также Авито с 9 августа проводит гуманитарную кампанию #яПомогаю. Все пользователи Авито отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене 1-10 рублей. Объявления должны быть отмечены хештегом #яПомогаю.

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Теги:
Авито гуманитарная помощь Льготы
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