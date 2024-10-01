Делегация Нижегородской области посетила Сирийскую Арабскую Республику Политика

Делегация Нижегородской области, возглавляемая заместителем губернатора Петром Банниковым, посетила Сирийскую Арабскую Республику. Как сообщает пресс-служба правительства региона, визит направлен на укрепление дружественных связей и развитие взаимовыгодных отношений.

В рамках визита Петр Банников провел встречу с губернатором провинции Латакия Амером Исмаилом Хилалом, на которой подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы расширения взаимодействия между регионами.

В рамках визита больницам Латакии в качестве гуманитарной помощи была передана медицинская техника. Для сирийского персонала был организован курс обучения работе с российской медтехникой. Нижегородские врачи вместе с сирийскими коллегами провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли.

Кроме того, нижегородская делегация совместно с российскими военными передала Сайданайскому монастырю гумпомощь, в которую вошли продукты питания и канцелярские товары.

Программа визита также включала в себя проведение Дней культуры Нижегородской области, в в ходе которых для жителей Латакии выступили артисты Нижегородского губернского оркестра. Также был проведен ряд культурно-образовательных и спортивных мероприятий: мастер-классы по вышивке, ножевому промыслу, росписи деревянных игрушек, написанию гусиным пером, по футболу. Ко всему прочему, состоялось открытие выставки "Город трудовой доблести", которая посвящена трудовым достижениям горьковчан в 1930-1960-х годах и организована презентация "Болдино. По пушкинским местам", посвященная 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Вторая часть программы визита прошла в Дамаске, где нижегородская делегация провела ряд встреч и переговоров, в том числе со специальным представителем президента России по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике Александром Ефимовым. Одной из тем беседы стало обсуждение открытия филиала ГП НО "Нижегородская областная фармация" в Сирии.

По словам министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, региона активно взаимодействует с Сирийской Арабской Республикой в культурной, образовательной и торгово-промышленной сферах, однако потенциал для дальнейшего развития огромен.

Ранее сообщалось, что международный клуб дружбы открылся в Нижегородской области.