Международный клуб дружбы открылся в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Международный клуб дружбы открылся в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 13 сентября в молодежном центре «Высота» состоялось открытие Международного клуба дружбы Нижегородской области. В мероприятии, кроме российских, иностранных студентов, проживающих в регионе, и представителей молодежных организаций, в формате видеоконференции также приняли участие представители из семи стран: Бразилии, Китая, Эфиопии, Либерии, Португалии, Молдавии, Папуа-Новой Гвинеи.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории сотрудничества между молодежью Нижегородской области и молодежью из иностранных государств. Международный клуб дружбы станет платформой для обмена идеями, опытом и культурой, а также драйвером для создания новых проектов. Мы будем работать над укреплением межкультурного диалога, развитием совместных инициатив и расширением горизонтов для самореализации нашей молодёжи. Уверена, что эта площадка станет ярким примером того, как молодые люди из разных стран могут объединяться ради общего блага и укреплять мир, основанный на взаимопонимании и доверии», – сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Созданный для повышения уровня взаимопонимания и сотрудничества между молодёжью иностранных государств и России, а также для развития культурного и образовательного обмена, клуб дружбы будет реализовывать совместные проекты в области науки, культуры, спорта и образования.

«Создание Международного клуба дружбы – это замечательная инициатива, которая открывает перед нами новые горизонты в сфере международного сотрудничества. Молодежь – это наше будущее, и важно, чтобы она имела возможность общаться, узнавать друг друга, делиться опытом и строить мосты дружбы между странами. У нас уже есть замечательные проекты, такие как Центр школьных инициатив стран БРИКС, Школа юного дипломата имени Фокина и Клуб международников, которые успешно развивают международные связи в регионе. Уверена, что клуб также станет отличным пространством для развития народной дипломатии, где молодые люди разных стран смогут найти друзей, единомышленников и вместе строить мирное будущее», – сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Благодаря работе клуба дружбы Нижегородская область продолжит сотрудничество с Бразилией в рамках «Культурного шефства», которое стартовало во время Всемирного фестиваля молодежи в марте 2024 года.

«На фестивале в «Сириусе» мы создали пространство, где молодые люди могли общаться и дружить, заниматься творчеством, получать знания и новый опыт. 20 тысяч участников, 190 стран – это был важный первый шаг. И сегодня мы продолжаем этот путь. Благодаря поддержке президента России Всемирный фестиваль молодёжи, а также различные профильные международные молодёжные мероприятия теперь будут проходить регулярно. Также по итогам фестиваля президент дал ряд поручений, поэтому мы трансформируем программу культурного шефства и открываем Международные клубы дружбы по всей стране. Они станут флагманом развития международного молодежного сотрудничества между Россией и другими странами. И сегодня в Нижнем Новгороде праздник, мы вместе с молодыми людьми со всей планеты открываем клуб дружбы и предлагаем вместе сделать ещё один шаг навстречу будущему», – рассказала участникам заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» Виктория Павлова.

На открытии в формате видеоконференции с приветственным словом выступила член делегации Бразилии на Всемирном фестивале молодёжи Sabrina Pero Maciel (Сабрина Перо Масьел). Кроме того, представители молодежного центра «Высота», на базе которого развернётся клуб дружбы, представили план работы. Уже в первые месяцы начнется реализация мероприятий по пяти основным трекам: «Медиа» (работа с медиапродуктами, блогерами и СМИ), «Предпринимательство» (разработка и реализация совместных проектов в сфере социально-экономического развития, а также международного молодежного предпринимательства), «Гражданская активность» (проведение социально значимых, общественных акций), «Региональные особенности» (создание проектов в сфере туристического гостеприимства) и «Сообщество» (регулярное проведение тематических мероприятий с молодежью региона и подшефных стран в формате видеоконференцсвязи).

Справка:

Всемирный фестиваль молодёжи прошёл с 1 по 7 марта 2024 года в «Сириусе» в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Участие в ВФМ-2024 приняли 20 тыс. молодых лидеров из 190 стран мира. Организатором ВФМ-2024 выступила Росмолодёжь, оператором стала дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.

Деятельность дирекции Всемирного фестиваля молодёжи является платформой для развития постоянно действующего международного молодёжного движения, нацеленного на создание многополярного справедливого мира. Согласно поручениям президента РФ, ВФМ будет проходить в России на регулярной основе — раз в шесть лет, также каждые 6 лет 10 тыс. молодых людей со всего мира будут собираться на Международном фестивале молодёжи, а ежегодно под эгидой ВФМ будут проводиться международные тематические слёты и мероприятия.

Международные клубы дружбы стали продолжением программы «Культурное шефство» ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодёжь. Напомним, за каждой иностранной делегацией были закреплены курирующие регионы РФ. В целях сохранения постфестивального наследия и дальнейшего развития международных связей между российскими и иностранными представителями проект «Международные клубы дружбы» будет реализован в 89 регионах России, а также на федеральной территории «Сириус» при координации дирекции Всемирного фестиваля молодёжи.