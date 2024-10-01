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Общество

Нижегородцы выбрали названия безымянным скверам Нижнего Новгорода

04 октября 2024 15:21  [128] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подвели итоги голосования нижегородцев за названия безымянных скверов.  Как сообщает городской департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, голосование проходило в рамках проекта городской Общественной палаты "Название – к месту". Всего в нём приняло участие более 6 тысяч человек.

В топ-5 имен для названий улиц, скверов и площадей вошли Юрий (Георгий) Всеволодович (основатель Нижнего Новгорода), Чириков Евгений Николаевич (писатель), Неймарк Юрий Исаакович (математик), Дмитриев Максим Петрович (фотограф), Карелин Андрей Осипович (фотограф).

В скором времени члены городской общественной палаты обсудят потенциальные территории, которые могут быть названы именами этих выдающихся нижегородцев. Решение будет принято на очередном заседании палаты, а затем предложения будут представлены в комиссию по наименованию улиц, скверов и площадей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в обсуждении наименований безымянных скверов.

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Теги:
Голосование Сквер
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