Нижегородцы выбрали названия безымянным скверам Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подвели итоги голосования нижегородцев за названия безымянных скверов. Как сообщает городской департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, голосование проходило в рамках проекта городской Общественной палаты "Название – к месту". Всего в нём приняло участие более 6 тысяч человек.

В топ-5 имен для названий улиц, скверов и площадей вошли Юрий (Георгий) Всеволодович (основатель Нижнего Новгорода), Чириков Евгений Николаевич (писатель), Неймарк Юрий Исаакович (математик), Дмитриев Максим Петрович (фотограф), Карелин Андрей Осипович (фотограф).

В скором времени члены городской общественной палаты обсудят потенциальные территории, которые могут быть названы именами этих выдающихся нижегородцев. Решение будет принято на очередном заседании палаты, а затем предложения будут представлены в комиссию по наименованию улиц, скверов и площадей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в обсуждении наименований безымянных скверов.