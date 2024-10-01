Правительство России выделило 9 млрд рублей на М-12 "Восток"

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Кабинет министров России направил 9 млрд рублей на опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток".
Как сообщается на сайте Правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 октября.
Отмечается, что данное решение позволит до конца текущего года запустить движение по новым участкам дорог, которые вместе с трассой М-12 "Восток" станут частью международного транспортного коридора "Россия". Выделенные средства пойдут на строительство обходов таких городов, как Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также таких населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. Кроме того, на двух участках дорог в Татарстане проведут ремонт.
Отмечается, что ремонтные работы и строительство участков М-12 "Восток" проходят в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Ранее сообщалось, что по трассе М-12 "Восток" в сутки проезжает около 10 тысяч машин.
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