Около 10 тысяч машин в сутки проезжает по трассе М-12 "Восток" Общество

Фото: ГК "Автодор"

Около 10 тысяч автомобилей в сутки проезжает по трассе М-12 "Восток" Москва - Казань.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, с момента открытия М-12 число проездов по трассе выросло до 20 млн раз.

На федеральных трассах М-12 "Восток", М-11 "Нева" и ЦКАД продолжается создание сети современных многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса в стране. С начала 2024 года эти объекты посетили 7 млн раз.

"Скоростные магистрали выступают драйвером роста экономики. Они обеспечивают быстрые пассажирские и грузовые перевозки. — Это значительно повышает деловую активность жителей, способствует наращиванию торгово-экономических связей между регионами и соседними странами. Благодаря этому привлекаются частные инвестиции для развития субъектов в зоне тяготения автострад, меняется их облик и создаются новые рабочие места для россиян. C момента открытия движения по М-12 "Восток" от Москвы до Казани автомобили проехали более 20 млн раз", - отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко отмечает, что в пиковые дни на трассе М-12 "Восток" зафиксирован рост трафика легковых и грузовых автомобилей. Так, наибольшая интенсивность движения с момента открытия дороги до Казани была зафиксирована в преддверии майских праздников и начала учебного года. К примеру, 28 апреля по этой магистрали отмечено свыше 112 тыс. проездов, а 30 августа установлен рекорд – более 117 тыс. проездов всех видов транспорта по различным маршрутам на М-12. Глава госкомпании также добавил, что "Автодор" ежедневно работает над созданием комфортных и безопасных условий для поездки по трассам ГК "Автодор".

"Самыми популярными среди пользователей скоростных магистралей оказались МФЗ на М-12 "Восток". С начала года их посетили порядка 4,6 млн раз. Среднее количество посещений одной зоны отдыха в месяц с января по июль этого года составило 65 тыс. раз. В настоящее время для автомобилистов и пассажиров, проезжающих по этой трассе, предоставляет услуги 21 многофункциональная зона дорожного сервиса", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как сообщалось ранее, гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области. Напомним, Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области в сентябре 2023 года.