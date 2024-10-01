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Экономика

Нижегородская область вошла в топ-25 регионов РФ по управлению финансами

05 октября 2024 19:10  [99] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число 25 субъектов России с наиболее высоким качеством управления финансами региона. Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, итоги соответствующего мониторинга за 2023 год подвели в Минфине России.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил финансовый блок нижегородского правительства за качественную работу.

"Четкое планирование, строгое исполнение бюджета позволяет, в том числе, привлекать серьезное федеральное финансирование – как на постоянные обязательства перед жителями, так и на большие проекты. Напомню, что Нижегородская область – лидер по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. На строительство станций метро, модернизацию городского электротранспорта и другие реализуемые проекты мы уже получили более 44 миллиардов рублей. Общая одобренная сумма на несколько лет – более 100 миллиардов рублей", - подчеркнул Глеб Никитин.

Во время мониторинга оценивалось качество бюджетного планирования, исполнение бюджета, управление госсобственностью и открытость бюджетных данных.

По данным регионального правительства, в Нижегородской области продолжительное время делается упор на привлечение долгосрочных и "дешевых" кредитов из вышестоящих бюджетов. Их в структуре госдолга – около 70 %, а кредиты коммерческих банков отсутствуют. Кроме того, по поручению президента Владимира Путина правительство России спишет 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Для Нижегородской области это 46,5 миллиарда рублей. Ожидается, что списание произойдет в течение нескольких лет. Высвобождаемые средства будут направлены на реализацию новых инвестпроектов, решение вопросов ЖКХ, развитие транспортной сферы и на иные направления.

Минфин РФ также оценил финансовые взаимоотношения региона с муниципалитетами.

"Для нас очень важна эффективно выстроенная система межбюджетного регулирования с муниципалитетами. В 2023 году областной бюджет выполнил все обязательства перед ними по перечислению финансовой помощи. Мы перечислили округам 184 межбюджетных трансферта на 107,9 миллиарда рублей. Планируем как минимум не снижать поддержку районов и в следующем году", - отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Результаты предварительной оценки качества управления региональными финансами субъектов России за 2023 год опубликованы на сайте Минфина РФ.

Ранее сообщалось, что нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в десятку ESG-рейтинга особых экономических зон.

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Теги:
Инвестиции Кредиты Финансы
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