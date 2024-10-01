Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в десятку ESG-рейтинга особых экономических зон

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Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" вошла в десятку ESG-рейтинга особых экономических зон. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.
Оценку провела Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Минэкономразвития России. Итоги рейтинга были подведены на Международном форуме особых экономических зон–2024 в Дубне.
По словам директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, в последние годы устойчивое развитие активно интегрируется в деятельность управляющих компаний инфраструктурных площадок.
"Сегодня повестка ESG стала одним из ключевых показателей эффективности управляющих компаний особых экономических зон. В этом году к рейтингу присоединились четыре новые особые экономические зоны, что свидетельствует о растущем интересе к повестке устойчивого развития", - сказал он.
Напомним, что в рамках создания экосистемы ОЭЗ вблизи площадки будет возведен жилой комплекс с детским садом, школой и другой инфраструктурой.
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