ФК "Пари НН" расторг контракт с Сашей Иличем Спорт

фото: ФК Пари НН

ФК "Пари НН" расторг контракт с Сашей Иличем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно информации, достигнуто соглашение сторон.

Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил главного тренера за работу.

"Главное – при нем команда сохранила место в МИР РПЛ. В этом сезоне удавалось отбирать очки у конкурентов, но руководство ставит перед командой и тренерским штабом более амбициозные цели. ФК "Пари НН" нужен рост и дополнительное развитие. Посчитали, что для этого требуется перезагрузка", - прокомментировал он.

В свою очередь Саша Илич пожелал клубу достичь поставленных целей на сезон.

"Не все задуманное получилось реализовать. "Пари НН" – амбициозный клуб, и мне, моему тренерскому штабу и футболистам хотелось, чтобы положение команды в турнирной таблице было более прочным", - заявил он.

Напомним, сербский специалист Саша Илич возглавил тренерский штаб ФК "Пари НН" в мае 2024 года, став первым иностранным тренером в истории команды.