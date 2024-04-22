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Спорт

ФК “Пари НН” проведет свой первый домашний матч под руководством Саши Илича

05 мая 2024 13:25  [63] Спорт

Фото: tg-канал ФК "Пари НН"

Сегодня ФК “Пари НН” на своем домашнем поле в рамках 27 тура РПЛ примет московский “Спартак" Как сообщается в tg-канале нижегородского клуба,  эта игра станет первой под руководством нового тренера Саши Илича.

В настоящее время "Спартак" с 42 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородская команда с 28-очками в активе, находится на 12 позиции. 

Последняя встреча между командами состоялась 22 октября прошлого года в Москве в рамках 12 тура чемпионата страны. Тогда красно-белые одержали победу 2:0

Перед матчем со "Спартаком" игроки "Пари НН" выйдет на поле в специальной форме, которую расшили подопечные Нижегородского женского кризисного центра. Каждый цветок на футболках представляет реальную историю женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что Саша Илич стал главным тренером ФК "Пари НН". Сербский специалист  стал первым иностранным тренером в истории ФК "Пари НН".  Он сменил на посту ушедшего в отставку Сергея Юрана.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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