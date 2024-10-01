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Происшествия

Мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей

06 октября 2024 14:47  [101] Происшествия
Мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей

Мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей

Мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, женщине начали поступать звонки от якобы сотрудников пенсионного фонда, банка и правоохранительной системы ещё с середины июля 2024 года. Гражданку убедили, что требуется отменить операции по банковскому счёту, которые якобы производятся от её имени.

4 млн рублей личных накоплений и заёмные 189 тыс. рублей пожилая женщина перевела на различные указанные ей расчётные счета.

Кроме того, в начале сентября пенсионерка согласилась продать квартиру за 4,559 млн рублей. Вырученные деньги женщина передала приехавшему к ней домой курьеру-риелтору.

При этом её убедили никому не рассказывать о причинах своих действий.

Ранее сообщалось, что более 1,7 млн рублей потеряла пожилая нижегородка, пытаясь заработать на инвестициях.

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Теги:
Мошенничество Пенсионеры
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