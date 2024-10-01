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Происшествия

Более 1,7 млн рублей потеряла нижегородка, пытаясь заработать на инвестициях

01 октября 2024 14:25  [90] Происшествия

Более 1,7 млн рублей потеряла пожилая нижегородка, пытаясь заработать на инвестициях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 66-летней жительнице Павлова в одном из мессенджеров неизвестный предложил заработать на инвестициях. Согласившись, женщина взяла кредиты в разных банках на общую сумму более 1,3 млн рублей и перевела деньги на указанный злоумышленником счет через обменный пункт в Нижнем Новгороде.

Через 2 недели злоумышленник снова связался с женщиной и убедил ее дополнительно внести деньги. Собрав личные сбережения в размере 420 тысяч рублей, пенсионерка перевела деньги через тот же обменный пункт. После того, как аферисты перестали выходить на связь, нижегородка обратилась за помощью в полицию.

Общая сумма материального ущерба составила более 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородка продала квартиру и перевела все деньги на "безопасные счета".

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Теги:
Инвестиции Кредит Мошенничество
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