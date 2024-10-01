Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Навашино Происшествия

фото: прокуратура Нижегородской области

Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Навашино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Транспортное средство принадлежит Навашинскому муниципальному автотранспортному поедприятию. Инцидент произошёл 6 октября при выполнении рейса Навашино-Сонино.

Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным областного Минздрава, на место были направлены бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы. В Навашинской ЦРБ их осмотрели медики и отпустили домой на амбулаторное лечение.

В СУ СКР по региону уточнили, что организована доследственная проверка с целью правовой оценки соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

По данным областного ГУ МЧС России, помощь пожарно-спасательных подразделений не понадобилась.

Напомним, страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой.