фото: прокуратура Нижегородской области
Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Навашино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Транспортное средство принадлежит Навашинскому муниципальному автотранспортному поедприятию. Инцидент произошёл 6 октября при выполнении рейса Навашино-Сонино.
Обстоятельства ДТП уточняются.
По данным областного Минздрава, на место были направлены бригады скорой помощи. Двое пассажиров получили ушибы. В Навашинской ЦРБ их осмотрели медики и отпустили домой на амбулаторное лечение.
В СУ СКР по региону уточнили, что организована доследственная проверка с целью правовой оценки соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.
По данным областного ГУ МЧС России, помощь пожарно-спасательных подразделений не понадобилась.
Напомним, страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой.
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