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Общество

Цены на красную икру в России могут значительно вырасти к Новому году

07 октября 2024 08:40  [134] Общество

По оценкам экспертов, стоимость красной икры в России по сравнению с прошлым годом выросла на 25%. Как сообщают "Известия", цена на этот продукт может вырасти к Новому году еще на 10%.

"В этом году к завершению путины мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объём производства в 2024-м на фоне роста спроса", — заявил изданию председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он назвал причиной низкого объёма добычи "нерыбный год": рыбы выловили почти на 100 тысяч тонн меньше, чем было запланировано.

"Скачок цены составил минимум 1,5 раза. Причем это не предел. Сейчас ещё распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает", — добавил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

При этом, по данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на неё в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.

Напомним, в августе зампред правительства Дмитрий Патрушев заявил, что предпосылок для подорожания красной икры и рыбы в России в ближайшие полгода нет, а все повышения - спекулятивные.

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Теги:
Продовольствие Цены
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