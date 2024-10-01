Нижегородские предприятия экспортировали более 5 тысяч тонн продуктов в 2024 году Экономика

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Нижегородские предприятия за 9 месяцев 2024 года экспортировали за рубеж более 5 тысяч тонн продуктов питания.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, продукция местных производителей экспортировалась, в частности, в страны СНГ и Дальнего Зарубежья, а также страны Таможенного союза.

Сотрудники отдела ветеринарного надзора с января по сентябрь провели досмотр и оформили следующие виды подконтрольной продукции:

- мороженое – 290 тонн,

- масло-жировая продукция – 3071 тонна;

- рыба и морепродукция – 89 тонн;

- супы, бульоны, сушёное мясо – 1167 тонн;

- яичная продукция – 9 тонн;

- мёд – 305 тонн;

- мясная продукция – 115 тонн.

В ведомстве подчеркнули, что по оценкам зарубежных покупателей, нижегородская продукция пользуется хорошим спросом и отвечает всем предъявляемым требованиям к качеству и безопасности.