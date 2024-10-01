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Экономика

Нижегородские предприятия экспортировали более 5 тысяч тонн продуктов в 2024 году

07 октября 2024 10:02  [110] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Нижегородские предприятия за 9 месяцев 2024 года экспортировали за рубеж более 5 тысяч тонн продуктов питания.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, продукция местных производителей экспортировалась, в частности, в страны СНГ и Дальнего Зарубежья, а также страны Таможенного союза.

Сотрудники отдела ветеринарного надзора с января по сентябрь провели досмотр и оформили следующие виды подконтрольной продукции:
- мороженое – 290 тонн,
- масло-жировая продукция – 3071 тонна;
- рыба и морепродукция – 89 тонн;
- супы, бульоны, сушёное мясо – 1167 тонн;
- яичная продукция – 9 тонн;
- мёд – 305 тонн;
- мясная продукция – 115 тонн.

В ведомстве подчеркнули, что по оценкам зарубежных покупателей, нижегородская продукция пользуется хорошим спросом и отвечает всем предъявляемым требованиям к качеству и безопасности.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор Экспорт
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