Нижегородские предприятия экспортировали более 5 тысяч тонн продуктов в 2024 году

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Нижегородские предприятия за 9 месяцев 2024 года экспортировали за рубеж более 5 тысяч тонн продуктов питания.
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, продукция местных производителей экспортировалась, в частности, в страны СНГ и Дальнего Зарубежья, а также страны Таможенного союза.
Сотрудники отдела ветеринарного надзора с января по сентябрь провели досмотр и оформили следующие виды подконтрольной продукции:
- мороженое – 290 тонн,
- масло-жировая продукция – 3071 тонна;
- рыба и морепродукция – 89 тонн;
- супы, бульоны, сушёное мясо – 1167 тонн;
- яичная продукция – 9 тонн;
- мёд – 305 тонн;
- мясная продукция – 115 тонн.
В ведомстве подчеркнули, что по оценкам зарубежных покупателей, нижегородская продукция пользуется хорошим спросом и отвечает всем предъявляемым требованиям к качеству и безопасности.
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