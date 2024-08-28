Нижегородским компаниям компенсировали 5 млн рублей за транспортировку экспортной продукции Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 5 млн рублей направил Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) региона на компенсацию расходов экспортёров по транспортировке нижегородских товаров за 8 месяцев. Эта сумма почти в 2 раза превысила прошлогодние показатели. Компенсации получили 14 компаний региона.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, данная услуга оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". ЦПЭ оплачивает до 80% стоимости перевозки продукции по территории РФ.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, транспортные расходы являются серьёзной статьёй для многих компаний и зачастую существенно влияют на конечную стоимость товара. Поэтому компенсация затрат на логистику позволяет повысить конкурентоспособность продукции и направлять сохранённые средства на развитие предприятия.

Отмечается, что подобная мера поддержки также способствует реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

ЦПЭ помог нижегородским производителям доставить на зарубежный рынок замороженные продукты питания, чековую ленту, компоненты лакокрасочных материалов, геосинтетические материалы, игрушки, гидравлическое оборудование и специализированные инновационные товары.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам, уже заключившие экспортный контракт, по которому продавец должен оплатить услуги перевозчика.

Подать заявку на получение данной услуги можно по адресу электронной почты: info@export-nn.ru.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ Нижегородской области можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).