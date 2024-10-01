Второй этап голосования за лучшего участкового стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Региональный этап конкурса "Народный участковый" в Нижегородской области начался 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, первый этап голосования по выбору лучшего участкового от муниципалитетов прошёл с 11 по 20 сентября. Теперь из кандидатов от каждого района нужно выбрать участкового уполномоченного полиции, который представит наш регион во Всероссийском финале 2024 года.

Проголосовать за участников можно до 16 октября на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области по ссылке.

Так, например, лучшим участковым Нижнего Новгорода выбран старший лейтенант полиции Михаил Гнездилов, который трудится в отделе полиции №8 Канавинского района. За него проголосовали более 4300 горожан.