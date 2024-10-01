Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2024 12:42  [63] Второй этап голосования за лучшего участкового стартовал в Нижегородской области
07 октября 2024 10:21  [158] Починковский учитель Анна Ильина стала участницей Всероссийского форума классных руководителей
07 октября 2024 09:49  [176] Нижегородцев приглашают пройти онлайн-опрос по оценке уровня бытовой коррупции
07 октября 2024 08:40  [195] Цены на красную икру в России могут значительно вырасти к Новому году
07 октября 2024 08:16  [257] Похолодание до +2...+7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
07 октября 2024 07:35  [492] Нижегородцы смогут наблюдать звездопад Дракониды на этой неделе
06 октября 2024 16:16  [409] Госдума обсуждает идею повышения лимита страховки по вкладам
06 октября 2024 12:03  [403] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе рисунка "Мир начинается с семьи"
05 октября 2024 18:30  [555] Свыше 50 нижегородских педагогов получили Госнаграды ко Дню учителя
05 октября 2024 17:55  [602] "Волонтёры Победы" ко Дню учителя организовали более 60 поздравлений для нижегородских педагогов
Общество

Второй этап голосования за лучшего участкового стартовал в Нижегородской области

07 октября 2024 12:42  [63] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Региональный этап конкурса "Народный участковый" в Нижегородской области начался 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, первый этап голосования по выбору лучшего участкового от муниципалитетов прошёл с 11 по 20 сентября. Теперь из кандидатов от каждого района нужно выбрать участкового уполномоченного полиции, который представит наш регион во Всероссийском финале 2024 года.

Проголосовать за участников можно до 16 октября на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области по ссылке.

Так, например, лучшим участковым Нижнего Новгорода выбран старший лейтенант полиции Михаил Гнездилов, который трудится в отделе полиции №8 Канавинского района. За него проголосовали более 4300 горожан.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Голосование Конкурсы Полиция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph