Фонтаны парка "Швейцария" завершают работу 7 октября свето-музыкальным шоу

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Понедельник, 7 октября, станет последним днём работы фонтанов в нижегородском парке "Швейцария" в текущем летнем сезоне. Об этом сообщили в администрации общественного пространства.
"По прогнозу завтра ожидаются заморозки, поэтому сегодня – финальные аккорды музыки, света и воды", - предупредили в "Швейцарии".
Музыкально-световое и световое шоу начнутся в 20:00 и завершатся в 22:00. После этого фонтаны отключат.
Как сообщалось ранее, работы по отключению и последующей консервацией на зиму муниципальных фонтанов в Нижнем Новгороде запланировано в период с 30 сентября по 15 октября.
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