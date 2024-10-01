Фонтаны парка "Швейцария" завершают работу 7 октября свето-музыкальным шоу Общество

Фото: парк "Швейцария"

Понедельник, 7 октября, станет последним днём работы фонтанов в нижегородском парке "Швейцария" в текущем летнем сезоне. Об этом сообщили в администрации общественного пространства.

"По прогнозу завтра ожидаются заморозки, поэтому сегодня – финальные аккорды музыки, света и воды", - предупредили в "Швейцарии".

Музыкально-световое и световое шоу начнутся в 20:00 и завершатся в 22:00. После этого фонтаны отключат.

Как сообщалось ранее, работы по отключению и последующей консервацией на зиму муниципальных фонтанов в Нижнем Новгороде запланировано в период с 30 сентября по 15 октября.