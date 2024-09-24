Сезон фонтанов в Нижнем Новгороде завершится в конце сентября

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Фонтаны в столице Приволжья начнут отключать в конце сентября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.
Работы по отключению и последующей консервацией на зиму городских фонтанов планируется в с 30 сентября по 15 октября.
В этом году фонтаны в семи районах Нижнего Новгорода запустили к 1 мая, а в Советском районе – к 9 мая.
Напомним, около 40 пространств в Нижнем Новгороде претендуют на благоустройство в 2025 году.
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