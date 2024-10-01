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Общество

Работы по очистке участка Петряевского дренажного канала завершаются в Нижнем Новгороде

07 октября 2024 14:27  [42] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершаются работы по очистке трехкилометрового участка Петряевского дренажного канала.

Как сообщает МКУ "Управление инженерной защиты",  местные жители из садоводческих товариществ, расположенных в районе станции Петряевка, весной и с приходом сильных дождей постоянно сталкивались с подтоплением на своих участках.

По результатам обследования канала, городская администрация приняла решение расчистить русло канала от донных отложений на участке канала от его истока на озере Транзитное до дома №51 по улице Космическая, а также очистить от мусора откосы.

По данным Управления, всего будет очищено около 3 км открытого русла. На данный момент выполнено уже порядка 70% от запланированных работ. Подрядчик вывез около 1 тысячи куб. метров грунта, а также очистил порядка 500 метров водопропускных сооружений. Это необходимо для того, чтобы понизить уровень воды.

Работы, которые начались летом этого года, идут, согласно графику. Ожидается, что очистка канала будет завершена этой осенью. 

Ранее сообщалось, что новый тренажерный комплекс появился на третьем озере Щелоковского хутора.

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Теги:
Благоустройство Водоёмы
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