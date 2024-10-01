Новый тренажерный комплекс появился на третьем озере Щелоковского хутора Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый тренажерный комплекс установлен на территории зоны отдыха возле третьего озера Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.

Как сообщает городская дирекция парков и скверов, на площадке с резиновым покрытием разместили 6 уличных тренажеров, которые рассчитаны на разные группы мышц. Это такие тренажеры, как "тяга к груди", "эллиптический", "гребной", "верхняя тяга", "жим лежа" и наклонный для спины. Отмечается, что весь инвентарь рекомендован к использованию для посетителей старше 14 лет.

Специалисты МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгород" надеются, что благодаря разнообразию снарядов, площадка понравится не только новичкам, но и опытным спортсменам.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде открылась новая многофункциональная спортивная площадка в ЖК Корабли.