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Общество

ИТ-конференция "Импульс Т1" открылась в Нижнем Новгороде

07 октября 2024 14:36  [3] Общество

В Нижнем Новгороде на площадке "Академии "Маяк" 7 октября открылась ИТ-конференция "Импульс Т1". Ее участниками стали молодые программисты из разных регионов страны. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как отметил замглавы региона, Нижний Новгород всегда славился лучшими инженерными решениями, и сейчас данный процесс переживает ренессанс. Егор Поляков подчеркнул, что подобные конференции призваны объединить всех единомышленников для интеграции кадров в ИТ-отрасль.

"В Нижегородской области в настоящее время реализуются два суперпроекта в ИТ-сфере, это "Национальный центр физики и математики" (НЦФМ), а также ИТ-кампус "Неймарк". Наши оппоненты в отрасли сейчас переживают декаданс, упадок, а у нас наоборот, происходит ренессанс, возрождение. Главными целями конференции станут обсуждение задач и подготовка кадров, я желаю всем участникам плодотворной работы", - сказал замгубернатора Нижегородской области.

В пленарной дискуссии "Будущее рынка труда: актуализация формы и содержание новых профессий" приняли участие генеральный директор ИТ-кампуса "Неймарк" Валерий Черепенников, директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев, ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов и генеральный директор ИТ-холдинга"Т1" Алексей Фетисов. Участники дискуссии обменялись мнениями по развитию и трендам ИТ-сферы, а также призвали молодых айтишников вносить свой вклад в поддержку и развитие отрасли.

"Самое главное в ИТ-компании - это люди. Мы решаем масштабные задачи для нужд государства, практически по всем спектрам отрасли: это и искусственный интеллект, и программное обеспечение, и разработка продуктов ИТ, и многое другое", - отметил Алексей Фетисов.

Напомним, что три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде. Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тысяч кв. метров на улице Большие Овраги над съездом на метромост и на проспекте Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского.

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Теги:
IT конференции Образование
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