Нижегородские волонтёры организовали прогулку на теплоходе для семей участников СВО Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Прогулку на теплоходе по Волге с музыкальной программой организовали нижегородские волонтеры для семей участников специальной военной операции.

Как сообщает организатор речного путешествия АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", участниками прогулки стали около 200 нижегородцев. Помощь в организации прогулки оказали нижегородский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", представители проекта "Женское лидерство" и компании-туроператора.

Генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина выразила благодарность нижегородцам, которые предлагают интересные инициативы по поддержке семей участников СВО.

"Порадовать деток наших защитников – это настоящее счастье! Прогулка вызвала большой отклик. Надеемся, что получится организовать ещё несколько прогулочных экскурсий по рекам при хорошей погоде", - отметила Мария Самоделкина.

Кроме знакомства с достопримечательностями города, для пассажиров теплохода была организована концертная программа.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект в честь участника СВО появился в Нижнем Новгороде.