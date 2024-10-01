Нижегородские волонтёры организовали прогулку на теплоходе для семей участников СВО

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Прогулку на теплоходе по Волге с музыкальной программой организовали нижегородские волонтеры для семей участников специальной военной операции.
Как сообщает организатор речного путешествия АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", участниками прогулки стали около 200 нижегородцев. Помощь в организации прогулки оказали нижегородский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", представители проекта "Женское лидерство" и компании-туроператора.
Генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина выразила благодарность нижегородцам, которые предлагают интересные инициативы по поддержке семей участников СВО.
"Порадовать деток наших защитников – это настоящее счастье! Прогулка вызвала большой отклик. Надеемся, что получится организовать ещё несколько прогулочных экскурсий по рекам при хорошей погоде", - отметила Мария Самоделкина.
Кроме знакомства с достопримечательностями города, для пассажиров теплохода была организована концертная программа.
Ранее сообщалось, что новый арт-объект в честь участника СВО появился в Нижнем Новгороде.
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