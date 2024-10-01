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Общество

Новый арт-объект в честь участника СВО появился в Нижнем Новгороде

04 октября 2024 18:29  [98] Общество

Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Новый арт-объект в честь участника специальной военной операции, гвардии рядового Алексея Крауклиса появился на улице Германа Лопатина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Герой, которому посвящён арт-объект, с детства интересовался военным делом, был воспитанником военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", занимался каратэ. На СВО отправился после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Погиб, выполняя долг перед Отечеством, награжден орденом Мужества посмертно.

По словам отца героя, Алексей Крауклис был весёлым и общительным, умел настоять на своём. Увлекался техникой и рыбалкой, помогал родителям строить дом. О своём решении пойти на спецоперацию говорил, что это его долг и работа.

На торжественном открытии граффити звучали военно-патриотические композиции от ансамбля "Искорки" и сольных исполнителей. Церемонию завершила минута молчания в память о герое.

В планах у нижегородских "Волонтёров Победы" - открытие ещё нескольких арт-объектов, посвященных героям СВО. Присоединиться к проекту можно, написав в личные сообщения аккаунта "Волонтёры Победы. Нижегородская область" в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Волонтеры граффити СВО
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