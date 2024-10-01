Новый арт-объект в честь участника СВО появился в Нижнем Новгороде

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Новый арт-объект в честь участника специальной военной операции, гвардии рядового Алексея Крауклиса появился на улице Германа Лопатина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Герой, которому посвящён арт-объект, с детства интересовался военным делом, был воспитанником военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", занимался каратэ. На СВО отправился после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Погиб, выполняя долг перед Отечеством, награжден орденом Мужества посмертно.
По словам отца героя, Алексей Крауклис был весёлым и общительным, умел настоять на своём. Увлекался техникой и рыбалкой, помогал родителям строить дом. О своём решении пойти на спецоперацию говорил, что это его долг и работа.
На торжественном открытии граффити звучали военно-патриотические композиции от ансамбля "Искорки" и сольных исполнителей. Церемонию завершила минута молчания в память о герое.
В планах у нижегородских "Волонтёров Победы" - открытие ещё нескольких арт-объектов, посвященных героям СВО. Присоединиться к проекту можно, написав в личные сообщения аккаунта "Волонтёры Победы. Нижегородская область" в социальной сети "ВКонтакте"
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