Служба занятости Нижегородской области назвала топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Служба занятости Нижегородской области назвала топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий региона, размещенных на портале "Работа России".

Возглавили рейтинг сразу две позиции, на которые работодатель готов предложить специалистам 200 тысяч рублей в месяц. Так, одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса готово предложить такую заработную плату слесарю-механику и регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

"Мы видим огромный интерес к профессиям в сфере ОПК, и это не случайно. Оборонно-промышленный комплекс всегда нуждается в квалифицированных кадрах. Это связано с постоянным развитием технологий и увеличением объемов производства, что открывает новые возможности для специалистов и способствует стабильному росту занятости в этой сфере", - отметила директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова.

На заработную плату 180 тысяч рублей судоремонтно-механический завод приглашает токаря с опытом 5 лет и умением работать на разных станках.

На третьем месте рейтинга – электросварщик. Производитель торгового оборудования приглашает специалистов на заработную плату в 160 тысяч рублей. Работодатель предлагает ДМС, предоставляет служебный транспорт и компенсацию за фитнес-клуб.

Замыкают рейтинг вакансии электромонтажника в электроснабжающей организации с заработной платой 150 тысяч рублей и рихтовщика кузовов в промышленном цехе по доработке и глубокой модернизации автомобилей с зарплатой в 140 тысяч рублей.

"Важно, что мы можем предложить жителям привлекательные условия труда. За первое полугодие средняя заработная плата по региону возросла до 62 тысяч рублей. Это стимулирует граждан повышать квалификацию и расти профессионально, что является ключевым фактором для обеспечения стабильности на рынке труда и улучшения качества жизни наших граждан", - сказал руководитель управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин.

Сейчас жителям Нижегородской области доступно более 16 тысяч вакансий на единой цифровой платформе "Работа России". Всего с начала года при содействии Нижегородской СЗН трудоустроено более 21 тыс. соискателей.