Иван Носков назвал Дзержинск одним из самых перспективных городов России Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Экс-глава Дзержинска Иван Носков в интервью для pravda-nn.ru назвал город одним из самых перспективных в России.

"Дзержинск – это один из самых удобных, красивых городов, один из самых перспективных городов России. Но самое главное – это город, в котором действительно удобно и комфортно жить. На сегодняшний день если где-то и встречать старость, то я точно хотел бы это сделать в Дзержинске", - отметил экс-мэр.

Он также рассказал, что за время его работы в Дзержинске было реализовано многое из задуманного.

"Мне не стыдно за проделанную работу, и я уверен, что она будет продолжена. Это если говорить как чиновник. А как человеку мне действительно немного грустно от расставания, я здесь встретил множество замечательных людей, друзей, коллег", - добавил Иван Носков.

Ранее сообщалось, что Иван Носков досрочно сложил полномочия главы города на внеочередном заседании Думы Дзержинска.