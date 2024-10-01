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Спорт

Второй этап тестирования проекта академии футбола "Пари НН" прошел на Бору

08 октября 2024 07:15  [36] Спорт

Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"

Нижегородский проект по тестированию футболистов, начиная с детей 2017 года рождения академии "Пари НН" и СШОР №8 и заканчивая футболистами "Пари НН-2", проходил на протяжении минувшей недели в борском футбольном манеже. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Пари НН".

Второй этап тестирования включал в себя спринт на 30 метров (с дополнительными сплитами), прыжок в длину с места, прыжок с противодвижением, бег со сменой направления, дриблинг с мячом и Т-тест.

Максим Гафуров, заместитель председателя правительства Нижегородской области отметил, что нижегородский проект по тестированию юных футболистов имеет два важных аспекта.

"Во-первых, у нас появилась отличная возможность узнать, кто из ребят объективно имеет отличные задатки в технических навыках, беге, спортивной подготовке в целом. У нас появится база данных, по которой мы сможем отслеживать прогресс футболистов. Второе направление – это уникальность проекта. Впервые в Нижнем Новгороде и регионе в рамках одной инициативы будут сотрудничать все школы города, дальше практика распространится на все главные спортивные школы области. Мы рассчитываем, что этот во многом исторический для нас шаг послужит качественным переходом на новый уровень. Лучшие ребята будут отмечены, им будут назначены стипендии, мы будем их вести, следить за их развитием. В итоге, я надеюсь, это приведет к тому, что в наших профессиональных командах будет играть больше собственных воспитанников", - подчеркнул он.

Александр Криворучко, заместитель генерального директора ФК "Пари НН" по развитию детского и молодежного футбола добавил, что проект по тестированию юных футболистов  направлен на отбор талантливых ребят по объективным показателям.

"Хочу подчеркнуть, что тестирование физических качеств – это один из инструментов при отборе талантливых ребят. Большое внимание при отборе мы обращаем на то, как мальчик думает на футбольном поле в тренировочном процессе, во время матчей, какие принимает решения и с какой скоростью, как реагирует на различные изменяющиеся ситуации, в том числе стрессовые. Также хочется отметить такой важный факт, как налаживание взаимоотношений и сотрудничество между ФК "Пари НН", муниципальными, государственными и частными футбольными школами Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" расторг контракт с Сашей Иличем.

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Теги:
Футбол
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