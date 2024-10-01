Сотрудник Ространснадзора попался на взятке на московской трассе в Нижегородской области Общество

Инспектор межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура региона.



По версии следствия, в июле 2024 года на посту весового контроля на трассе М-7 "Москва-Уфа" в районе Дзержинска инспектор Ространснадзора получил взятку в размере 150 тысяч рублей от гендиректора коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного проезда большегрузов.

На сотрудника надзорного ведомства завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Дело направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, преподавателя НГАТУ осудят за взятки от студентов на 900 тысяч рублей.