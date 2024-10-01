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Экономика

Новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области

08 октября 2024 12:51  [113] Экономика

Новую программу расселения аварийных домов запустили в Нижегородской области, Республике Татарстан и Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).

ФРТ одобрил заявки данным трем регионам для предоставления финансирования на расселение аварийного фонда.

"Нижегородская, Тульская области и Республика Татарстан завершили программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В новую программу включены аварийные дома, выявленные до 1 января 2022 года", - пояснили в Фонде развития территорий.

Так, в Нижегородской области из аварийного жилищного площадью 38,7 тысяч кв. метров в новое жилье переедут 2 363 участника программы.

В Татарстане 60 человек переселят из аварийных домов площадью 574,7 кв. метров, а в Тульской области улучшат жилищные условия 15 человек и расселят 424,4 кв. метров аварийного жилья.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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