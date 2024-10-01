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Общество

Более 13,6 млн рублей выделили на ремонт соцучреждений городского округа Перевозский

08 октября 2024 13:43  [137] Общество

Более 13,6 млн рублей выделили в этом году из областного бюджета на ремонт четырех социальных учреждений городского округа Перевозский. Как сообщает министерство социальной политики Нижегородской области, материально-техническая база учреждений обновляется поэтапно.

Например, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних установили новое оборудование для прачечной и пищеблока стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Кроме того, около 400 тысяч рублей направили на замену ограждения территории центра. Также до конца года в учреждении проведут ремонт санитарных комнат в жилых блоках. На эти цели выделено порядка 1,6 млн рублей.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, социальная сфера региона предусматривает работу почти 250 профильных учреждений. В этом году по поручению губернатора Глеба Никитина отрасль дополнительно получила свыше 870 млн рублей на обновление материально-технической базы. Это почти в 4 раза больше, чем в 2023 году, и в 18 раз больше, чем в 2022 году.

"Такой серьезной поддержки социальные учреждения региона еще не получали. Уверен, нижегородцы оценят позитивные изменения, которые постепенно будут происходить в каждом муниципальном образовании области", - добавил Игорь Седых.

Ранее сообщалось, что досрочный пуск тепла начался в соцучреждениях Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей.

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Теги:
Ремонтные работы Социальная сфера
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