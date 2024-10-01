Нижегородские студенты получили более 2,5 млн рублей на реализацию соцпроектов Общество

Фото: Молодёжный центр "Высота"

Более 165 лидеров и активистов студенческих советов из 56 учебных заведений Нижегородской области приняли участие в форуме лидеров студенческих сообществ "СОобщество".

Как сообщает региональное министерство молодежной политики, в этом году форум "СОобщество" впервые стал площадкой проекта Росмолодёжь.Гранты. Студенты ссузов смогли принять участие в грантовом конкурсе: так, 6 октября прошли очные защиты, а 7 октября были подведены итоги.

Все идеи, представленные в грантовом конкурсе, направлены на развитие студенческого самоуправления в учебных заведениях и реализацию полезных проектов для студентов ссузов.

"Очень рада, что форум смог стать грантовой площадкой и предложить ещё больше возможностей для ребят. Надеемся продолжить эту практику и в будущем году. Мы в министерстве молодежной политики заинтересованы в том, чтобы ребята не останавливались на достигнутом и продолжали совершенствоваться и положительно влиять на среду вокруг себя", – сказала министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.

Победителями конкурса стали 9 нижегородских студентов, которые в общей сложности получили более 2,5 миллиона рублей на реализацию своих инициатив. Также по итогам форума и образовательной программы представители студенческих сообществ разработали новые форматы мероприятий, которые войдут в план работы на 2025 год.

Ранее сообщалось, что стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5%.