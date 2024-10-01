Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5%

Стипендии в России планируется проиндексировать на 4,5% в 2025 году. Информация об этом размещена в проекте федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов, сообщает РИА "Новости".
"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", - говорится в материалах.Напомним, в июне Минобрнауки РФ направило в Минтруд предложение о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для студентов вузов, у которых есть дети дошкольного возраста. Данную социальную выплату предлагается включить в нацпроект "Семья"/ Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде для студентов-очников на всех видах общественного транспорта.
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