Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5% Общество

Стипендии в России планируется проиндексировать на 4,5% в 2025 году. Информация об этом размещена в проекте федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов, сообщает РИА "Новости".

"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", - говорится в материалах.