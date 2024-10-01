Архитектурную подсветку установят на двух ОКН на Черниговской в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей Культура и отдых

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МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил аукцион по выбору подрядчика для монтажа архитектурно-художественной подсветки на фасадах двух памятниках архитектуры по улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Первое здание 1917 года постройки расположено на улице Черниговской, 4 (Дом купчихи А. Л. Барышевой). Второе историческое находится на улице Черниговской, 5(литера А) – это доходный дом купчихи П. Е. Кубаревой, который был построен 1838 году.



Подрядчику предстоит в частности, установить более 90 светильников на двух зданиях в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Итоги торгов подведут 11 октября.

Напомним, архитектурную подсветку установили на здании нижегородской синагоги.