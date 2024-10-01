Техосмотр автомобилей может подорожать в 2025 году Бизнес

Техосмотр автомобилей может подорожать в 2025 году, сообщает телеканал "360".

Как отмечают эксперты грядущее подорожание, очевидно, затронет сразу многие регионы России.

Причины такого роста цен на обслуживание авто лежат на поверхности. Так, необходимо повысить зарплату специалистам, которые работают на станциях техосмотра, и покрыть другие расходы.

Кроме того, проходящих техосмотр автомобилей на самом деле мало, потому что это в основном коммерческие или те машины, которым больше трех лет, они меняют владельца либо проходят другие регистрационные действия.

По прогнозам, процедура ТО в среднем подорожает на 7-7,5%. Специалисты осматривают все основные системы автомобиля, в том числе, проверке подлежат исправность световых приборов, системы управления, тормозной и выхлопной систем.

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году.