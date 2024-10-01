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Экономика

Импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году

08 октября 2024 16:18  [60] Экономика

Импорт легковых автомобилей в Россию начнет снижаться с 2025 года, сообщает ТАСС.

Так, в 2025 году импорт легковых авто может составить 1,085 млн единиц. Из них новых - 733,5 тысяч единиц, а старше трех лет - 351,5 тысяч. В 2026 году в Россию импортируют уже порядка 916,6 тысяч автомобилей. Из них новых - 633,2 тысяч штук, старше трех лет - 283,4 тысяч, а в 2027 году - 776,5 тысяч новых - 547,8 тысяч единиц, старше трех лет - 228,7 тысяч.

Снижение импорта связано с окончанием в этом году высокого отложенного спроса на фоне проблем с поставками и уходом зарубежных вендеров. По данным аналитического агентства "Автостат", в 2023 году в Россию импортировали почти 1,1 млн легковых автомобилей. 

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует изменить программу льготного автокредитования.

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Теги:
Автомобили Импорт
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