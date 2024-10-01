Ремонт кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде обойдется в 40 млн рублей Культура и отдых

Фото: сайт кинотеатр "Орленок"

МБУК общественно-досуговый центр "Орленок" объявил аукцион на разработку проекта и ремонт здания одноименного кинотеатра на улице Большой Покровской, 39а в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит подготовить проект капремонта здания и устранить несоответствие ранее разработанной документации в части пожарной безопасности. После этого нужно будет отремонтировать все инженерные коммуникации в здании кинотеатра и его фасады.

Начальная ( максимальная) стоимость контракта составляет 40,4 млн рублей. Заявки принимаются до 17 октября. Итоги аукциона подведут 22 октября.

Работы должны завершиться до начала июля 2025 года.

Напомним, в 2022 году на ремонт здания кинотеатра "Орленок" выделяли 3,9 млн рублей.