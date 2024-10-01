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Культура и отдых

Оперная премия Casta Diva-2024 пройдет в Нижегородском театре оперы и балета

09 октября 2024 14:15  [120] Культура и отдых

На сцене Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина пройдет Российская оперная премия Casta Diva-2024.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, торжественная церемония вручения премии и гала-концерт состоятся 24 октября, в день рождения театра и будут посвящены 90-му юбилейному театральному сезону.

Премия Casta Diva является единственной российской специализированной оперной премией, которая вручается по итогам календарного года. В состав жюри входят исключительно музыкальные критики. За годы существования премии ее лауреатами становились такие легендарные личности оперной сцены, как Ирина Архипова, Галина Вишневская, Анна Нетребко и многие другие. Среди отмеченных премией спектаклей — шедевры мирового оперного репертуара, представленные ведущими театрами России и мира.

По словам директора Нижегородского театра оперы и балета Айрата Тухватуллина, такое масштабное событие за пределами Москвы и Санкт-Петербурга проходит впервые.

"Нам лестно, что по случаю юбилейного 90-го сезона для нашего театра был сделан такой подарок. И, конечно, мы рады поделиться этим событием со всеми нижегородцами и гостями города", - отметил Айрат Тухватуллин.

Ранее сообщалось, что Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой "Гамлет".

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Теги:
Премия Театры
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