Новый сезон Арзамасский театр драмы открыл премьерой "Гамлет" Культура и отдых

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Новый театральный сезон Арзамасский театр драмы открыл премьерой – спектаклем "Гамлет" по пьесе У. Шекспира. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", новый спектакль поставлен благодаря участию театра в проекте "Культура малой Родины" партии "Единая Россия".

Региональный координатор партпроекта Сергей Горин побывал на репетиции, пообщался с актерами, постановочной группой, руководством театра.

Свое видение самой известной пьесы Шекспира, написанной более 400 лет назад, на суд зрителей представил режиссер-постановщик из Москвы, заслуженный работник культуры РФ Рамис Ибрагимов, с которым театр плодотворно сотрудничает. Главный художник Саровского драмтеатра Владимир Ширин создал атмосферу разыгравшейся трагедии в датском королевстве в XVI веке. По мнению создателей спектакля, в пьесе яркие, многогранные образы, удивительно тонкие по своей психологической природе, которые до сих пор не перестают удивлять своей глубиной и выразительностью.

"Сыграть Гамлета мечтают многие актеры. И когда начинаешь понимать, что тебе выпал такой шанс, он дается один раз в жизни, нельзя, невозможно делать это плохо. Мой Гамлет - мечущийся, как жить в мире, в котором нет любви, верности, чести. Он знает, что ему нужно сделать – отомстить за отца, но не знает, как поступить, чтобы его бессмертная душа попала на небеса, а не в ад. Во время премьеры в зале стояла абсолютная тишина, все вовлечены, смотрят и слушают с замиранием сердца. Значит, нам удалось донести наши чувства и мысли", - поделился актер Дмитрий Пивоваров, исполняющий главную роль.

Специально для постановки сценических боев театр пригласил из Москвы известного педагога по фехтованию, доцента кафедры Школы-студии МХАТ им. Немировича-Данченко Андрея Ураева.

"В роли Офелии мы старались показать и ее боль, и трогательность, но при этом с режиссером нашли применение моему характеру, моему темпераменту. Моя Офелия владеет оружием, фехтует. И мне кажется, это такая интересная и неожиданная находка. Я занималась сценическим фехтованием и делала на сцене это с огромным удовольствием", - рассказала исполнительница роли Офелии Алина Бантурова.

Оригинальную музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью театра Александр Соболевский: "Это мой первый опыт написания такого серьезного произведения. Помогло то, что у меня всегда перед глазами было видео, которое записывали во время репетиций. И музыка ложилась на него буквально онлайн: сначала прочувствовать эту сцену, понять, что в ней важно, потом постараться музыкой выразить главные моменты и поддержать атмосферу спектакля".

Премьерные показы спектакля "Гамлет" прошли с аншлагом. Также благодаря проекту "Культура малой Родины" в этом году репертуар театра пополнился еще одним спектаклем "Месяц в деревне" по одноименной пьесе И. Тургенева. Всего за время участия в партпроекте учреждение смогло существенно обновить материально-техническую базу и поставить более 20 спектаклей, также закупить транспорт для гастролей и поездок на различные фестивали. На эти цели были выделено более 47 млн рублей.

"Этот проект очень помогает нам расти, развиваться. В этом году мы взяли два больших произведения, постановка которых не случилась, если бы не поддержка проекта. Было непросто, но очень интересно, с актерами работали хорошие, грамотные режиссеры, которых мы смогли пригласить, работали большие постановочные группы. Еще очень серьезную помощь мы получили от проекта в том, что можем ездить на фестивали различного уровня, в том числе и международного, и с гордостью представлять наши спектакли. И это подтверждают многочисленные награды и самое главное – отзывы наших зрителей", - рассказала директор Арзамасского театра драмы Марина Швецова.

В свою очередь, Сергей Горин отметил, что «Культура малой Родины» один из самых востребованных и эффективных проектов партии, и благодаря его поддержке учреждения культуры получают развитие, достигают новых творческих высот.

"За время реализации проекта наши театры значительно укрепили свою материально- техническую базу, для гастрольной деятельности приобрели транспорт, поставили десятки новых спектаклей для детей и взрослых. Благодаря проекту у них появилась возможность привлекать известных режиссеров, художников из других городов. Театрам удается оставаться современными и востребованными, создавать новое и интересное. Это очень важно, в первую очередь, для развития отечественной культуры, воспитания молодежи на истинных духовно-нравственных ценностях", - подчеркнул координатор партпроекта.

В Нижегородской области в рамках партийного проекта "Культура малой Родины" по направлениям "Театры малых городов" и "Театры – детям" ежегодно поддержку на новые постановки и обновление материально-технической базы получают восемь учреждений культуры.

Напомним, поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление материально-технической базы, разнообразие репертуара, повышение их доступности является главными задачами проекта "Культура малой Родины" и отражено в народной программе партии.