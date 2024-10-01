Около 3 тысяч нижегородцев бесплатно обучились благодаря нацпроекту "Демография" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 3 тысяч нижегородцев завершили или проходят обучение новым профессиям в рамках нацпроекта "Демография" за 9 месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, курирует реализацию программы в регионе кадровый центр "Работа России" (служба занятости). Эксперты центра оказывают помощь в выборе подходящей профессии и место обучения, а также оказывают консультационную и методическую поддержку.

В программе участвуют нижегородцы в возрасте от 19 до 64 лет. Большая часть участников - это люди с высшим образованием, которые хотят поменять сферу деятельности. Среди заинтересованных повысить свои компетенции или получить новую профессию - это мамы в декрете, многодетные родители, люди предпенсионного возраста и пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья и др.

Жителям Нижегородской области доступно более 219 образовательных программ по профобучению или получению дополнительного профессионального образования. Самый большой интерес вызывают направления по созданию контента для СМИ, работе с нейросетями, бухучету и аудиту, а также международной логистике, промышленной безопасности, SMM-менеджменту и программированию.

Напомним, в 2023 году Нижегородская область вошла в число 17 пилотных субъектов РФ, где в рамках нацпроекта "Демография" был проведен проект комплексной модернизации службы занятости. В результате в регионе была обновлена вся сеть центров занятости и внедрены новые подходы, позволяющие комплексно решать задачи по трудоустройству граждан.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородок нашли новую работу за первое полугодие с помощью службы занятости.