Книгу "Наследие СВОих" представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Юлия Полякова

Книгу "Наследие СВОих" представили в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.

Презентация издания состоялась в нижегородском Доме народного единства. Авторами издания стали журналисты Мария Волкова, Валерий Киселёв и руководитель АНО "Наше наследие" Анна Шевченко.

В книге представлены более полусотни интервью, в том числе, с нижегородцами, которые побывали в зоне проведения специальной военной операции.

Тираж издания поступит в школы и библиотеки Нижегородской области.

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