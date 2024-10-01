Боец СВО рассказал о защите Харцызска Общество

Ополченцы Харцызска весной 2014 года встали на защиту своего города. Артиллерийские обстрелы продолжались летом и осенью 2014 года, в результате чего погибли и были ранены мирные граждане.

Нижегородская область, взяв шефство над Харцысзком в 2022 году, уже помогла восстановить инфраструктуру и наладить мирную жизнь в этом городе Донецкой Народной республики. Так, нижегородцы регулярно отправляют гуманитарную помощь в Харцызск.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил нижегородцев за поддержку региона в целом и за помощь в создании памятника защитникам Харцызска. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал, что глава региона Глеб Никитин еще в 2022 году принял решение установить монумент в честь героев СВО в Харцызске. "Мы всегда будем помнить защитников Донбасса, Победа будет за нами", - сказал Андрей Гнеушев.

Подробнее о жизни в Харцызске и о работе бойцов СВО можно услышать на radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры продолжают работать в Харцызске.