Нижегородцам рассказали о симптомах психических расстройств Общество

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. По данным министерства здравоохранения РФ, психическими расстройствами и расстройствами поведения страдают 1% населения страны. Главный внештатный психиатр минздрава Нижегородской области, главный врач областной психиатрической больницы Людмила Афанасьева рассказала об особенностях симптомов психических расстройств.

"Это может быть как бред и галлюцинации, нарушения мышления, поведения, настроения, сна, так и появление тревоги, снижение памяти и внимания. Но общим для всех симптомов является нарушения качества жизни человека, изменение образа жизни, его социальной роли", - отметила специалист.

Так, длительное изменение настроения и поведения, появление невнимательности, рассеянности, постоянной тревоги, нарушений памяти являются поводами для обращения за медицинской помощью. А такое заболевание, как шизофрения, может встречаться у людей абсолютно любого возраста.

Людмила Афанасьева предупреждает, что самолечение в таких случаях недопустимо, поскольку только усугубит болезнь.

Кроме наследственной предрасположенности, на развитие психического расстройства влияют особенности психологического развития и окружающая среда: психологические травмы, жестокое обращение, насилие.

Профилактикой психических заболеваний являются здоровый образ жизни: соблюдение режима дня, здоровое питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек, позитивный взгляд на жизнь.

Ранее сообщалось, что физическая активность помогает замедлить старение организма.