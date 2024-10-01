Молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Соглашение между Ассоциацией молодежных парламентов при законодательных органах ПФО и Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Республики Беларусь подписали в Минске. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Свою подпись под документом поставили координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко и председатель Молодежного совета Никита Рачиловский.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Качанова и координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Основная цель соглашения - развитие молодежных межпарламентских связей путем взаимодействия по ключевым направлениям. В их числе – гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод молодежи и др.

Для более эффективного достижения целей Соглашения сторонами была разработана дорожная карта совместных мероприятий на 2024-2025 годы, которые будут проходить как в Беларуси, так и в разных регионах ПФО. Многие из включенных в карту событий посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам заместителя полномочного представителя президента России в ПФО Олега Машковцева, "Ассоциация Приволжского федерального округа является первой в стране окружной площадкой, объединяющей молодежные парламенты. За годы своей деятельности наработан серьезный опыт и сейчас мы готовы им делиться. Уверен, что взаимодействие ребят приведет к новым интересным совместным проектам союзного государства. Мы, в свою очередь, готовы поддержать новые инициативы международного молодежного сотрудничества".

"В Приволжском федеральном округе и Республике Беларусь большое внимание уделяется поддержке патриотического воспитания подрастающего поколения. Вообще у российских ребят и молодежи из Беларуси общие ценности и интересы. Вмести с коллегами из Молодежного совета мы будем искать новые форматы взаимодействия. Нам есть чему друг у друга поучиться", - сказал Владимир Москаленко.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.