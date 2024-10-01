Евгений Люлин встретился с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В рамках визита депутатов Заксобрания Нижегородской области в Республику Беларусь председатель ЗСНО Евгений Люлин провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

На встрече Борис Грызлов рассказал о том, что в 2011 году он посещал Нижний Новгород в статусе председателя Госдумы. Тогда он дал старт Году гражданина Козьмы Минина.

В ответ на это Евгений Люлин пригласил политика на предстоящий 12-ый Форум регионов Беларуси и России. В июне 2025 года он пройдёт в Нижнем Новгороде. Город уже готовится к этому важнейшему событию, которое будет посвящено молодежи двух стран и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спикер Заксобрания также отметил наращивание регионального сотрудничества двух стран.

"Это мощный культурно-гуманитарный фактор. Мы провели уже три съезда малых городов Нижегородской и Гродненской области, которые стали ярким примером народной дипломатии, глубокой интеграции на уровне муниципальных образований. По-настоящему уникальный формат сотрудничества - такого больше не делает никто!", - рассказал Евгений Люлин.

Затем участники встречи обсудили совместные проекты, в том числе, по закупке сельскохозяйственной техники. Сегодня парк белорусской сельхозтехники в Нижегородской области составляет 62%. Сотрудничество двух стран будет развиваться также по многим другим направлениям.

"На повестке дня – глубокая производственная кооперация, создание передовых производств, развитие инновационных отраслей и реализация перспективных проектов. Таких, как запущенное в Нижегородской области совместное производство трамваев "МиНиН" или производство современного лифтового оборудования. Подобных примеров с каждым днем становится всё больше", - сообщил Борис Грызлов.

Он также добавил, что в прошлом году в Минске открылся салон "Славянский сувенир" – совместный проект нижегородцев и белорусских партнеров. Это площадка для презентации возможностей Нижегородской области, готовности сотрудничать с белорусскими партнерами во всех сферах.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.