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Экономика

Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР

10 октября 2024 12:32  [67] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности за постсоветское время в 2023 году.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе выездной стажировки "Федеральная практика в ПФО" на Нижегородской ярмарке 10 октября. 

По словам губернатора, рост промышленности Нижегородской области в 2023 году составил 10%, что выше, чем в целом по России. 

"Уровень ВРП составил 11,5%. В прошлом году мы впервые вышли на второе место в ПФО по этому показателю, а в 2022 году Нижегородская область была на четвертом месте. Впереди нас в Приволжском федеральном округе только Республика Татарстан. В этом году ожидаем, что рост промышленности в регионе продолжится", - сказал Никитин. 

Замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов добавил, что федеральные стажировки в регионах направлены на укрепление технологического суверенитета и развитие ключевых инвестпроектов. 

"Нижегородская область вместе с Республикой Татарстан вошла в десятку регионов-лидеров по эффективности органов власти в сфере промышленности", - рассказал Куликов.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в России развивается с опережением.

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность
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