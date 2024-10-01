Один день в Городецком районе
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 октября 2024 12:32  [63] Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР
10 октября 2024 11:32  [113] Владимир Якушев выступил за сохранение малых форм АПК
10 октября 2024 11:15  [135] Промышленное производство в России развивается с опережением
10 октября 2024 08:34  [178] Стоимость одного "квадрата" на вторичном жилье в РФ выросла с начала года
10 октября 2024 08:05  [267] Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе
09 октября 2024 19:36  [373] Доллар может подорожать до 100 рублей к концу года
09 октября 2024 13:05  [376] Рост авиаперевозок на 15% по туристическим направлениям прогнозируется в 2024 году
09 октября 2024 08:50  [347] Дефицита кофе в России в 2025 году не ожидается
08 октября 2024 16:39  [566] ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей
08 октября 2024 16:18  [457] Импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году
Экономика

Промышленное производство в России развивается с опережением

10 октября 2024 11:15  [135] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Промышленное производство в России развивается с опережающими темпами.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы РФ по региональной политике и МСУ Сергей Морозов на выездной стажировке "Федеральная практика в ПФО". Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке 10 октября. 

Депутат напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин на открытии новых производств подчеркнул необходимость реализации курса на возрождение промышленности и импортозамещение.

"Глава государства отметил, что промышленное производство в нашей стране развивается с опережением. Во многом это результат  совместной работы бизнеса и государства по обновлению производственных мощностей", - рассказал Сергей Морозов. 

Парламентарий посетовал, что в нашей стране, к сожалению, не умеют гордиться достижениями и героями труда. 

"Мы перестали говорить о таких людях, как Мамонтов, Рябушинский. Между тем, здесь, на ярмарке присутствует Юрий Чашков, который изобрел корпус для ледоколов, которому нет аналогов в мире и ледокольную приставку для круглогодичной навигации по рекам России, в частности, по Волге", - сказал Морозов. 

Парламентарий также добавил, что, уходя от западной зависимости, Россия не должна переходить в зависимость от Востока. "Мы должны уделять особое внимание нашей триаде: науке, технологиям и промышленности, а также разработать и внедрить новую кадровую политику", - заключил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph