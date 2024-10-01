Промышленное производство в России развивается с опережением Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Промышленное производство в России развивается с опережающими темпами.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы РФ по региональной политике и МСУ Сергей Морозов на выездной стажировке "Федеральная практика в ПФО". Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке 10 октября.

Депутат напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин на открытии новых производств подчеркнул необходимость реализации курса на возрождение промышленности и импортозамещение.

"Глава государства отметил, что промышленное производство в нашей стране развивается с опережением. Во многом это результат совместной работы бизнеса и государства по обновлению производственных мощностей", - рассказал Сергей Морозов.

Парламентарий посетовал, что в нашей стране, к сожалению, не умеют гордиться достижениями и героями труда.

"Мы перестали говорить о таких людях, как Мамонтов, Рябушинский. Между тем, здесь, на ярмарке присутствует Юрий Чашков, который изобрел корпус для ледоколов, которому нет аналогов в мире и ледокольную приставку для круглогодичной навигации по рекам России, в частности, по Волге", - сказал Морозов.

Парламентарий также добавил, что, уходя от западной зависимости, Россия не должна переходить в зависимость от Востока. "Мы должны уделять особое внимание нашей триаде: науке, технологиям и промышленности, а также разработать и внедрить новую кадровую политику", - заключил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе.